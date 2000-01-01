10.02 09:36 MIGnews.com

В Бали из-за оползней погибли 12 человек

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Минимум 12 человек погибли в результате схода оползней на острове Бали, передает агентство Франс Пресс.Оползни стали следствием ливней, которые лились весь день в четверг. Они сошли на три деревни в центральной части острова в ночь на пятницу. Известно, что среди погибших оказались трое детей.Также сообщается о пятерых пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Жителей деревень эвакуировали.