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В Бали из-за оползней погибли 12 человек 10.02 09:36   MIGnews.com

В Бали из-за оползней погибли 12 человек

Минимум 12 человек погибли в результате схода оползней на острове Бали, передает агентство Франс Пресс.

Оползни стали следствием ливней, которые лились весь день в четверг. Они сошли на три деревни в центральной части острова в ночь на пятницу. Известно, что среди погибших оказались трое детей.

Также сообщается о пятерых пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Жителей деревень эвакуировали.
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