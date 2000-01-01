10.02 22:17 MIGnews.com

В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 дельфинов

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Более 400 черных дельфинов-гринд (шароголовых) выбросились на берег в Новой Зеландии, передает Radio New Zealand.Инцидент произошел на побережье Южного острова Новой Зеландии. Была проведена масштабная спасательная операция, но волонтерам удалось спасти только порядка 100 дельфинов. Остальные животные погибли.Между тем спасенные дельфины продолжают оставаться в бухте. Спасатели на лодках пытаются показать им направление в открытое море, чтобы они смогли уплыть.Киты и дельфины в Новой Зеландии часто выбрасываются на берег, однако случившийся инцидент уже называют одним из самых массовых среди подобных. Причин массовых самоубийств китообразных ученые назвать пока не могут. Считается, что если один дельфин выбрасывается на берег, другие пытаются ему помочь, но в итоге тоже погибают.