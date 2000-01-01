Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 дельфинов 10.02 22:17   MIGnews.com

В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 дельфинов

Более 400 черных дельфинов-гринд (шароголовых) выбросились на берег в Новой Зеландии, передает Radio New Zealand.

Инцидент произошел на побережье Южного острова Новой Зеландии. Была проведена масштабная спасательная операция, но волонтерам удалось спасти только порядка 100 дельфинов. Остальные животные погибли.

Между тем спасенные дельфины продолжают оставаться в бухте. Спасатели на лодках пытаются показать им направление в открытое море, чтобы они смогли уплыть.

Киты и дельфины в Новой Зеландии часто выбрасываются на берег, однако случившийся инцидент уже называют одним из самых массовых среди подобных. Причин массовых самоубийств китообразных ученые назвать пока не могут. Считается, что если один дельфин выбрасывается на берег, другие пытаются ему помочь, но в итоге тоже погибают.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:54
В Иране ликвидирована ячейка пособников ISIS
21:22
Лавров раскрыл детали разговора Путина и Трампа
20:57
ЕС готовится защищать "европейские ценности"
20:16
Италия обвинила Россию в атаке на МИД
18:55
Турция: РФ знала о наших солдатах в районе авиаудара
18:21
Могерини: США полностью придерживаются сделки с Ираном
17:58
Путин готов встретиться с Трампом в Любляне
17:22
Боевики ISIS продолжают зверствовать в Мосуле
16:52
Пожар в метро Гонконга: 11 пострадавших
16:19
Асад отказался создавать зоны для беженцев в Сирии
15:21
Песков об инциденте в Сирии с турецкими военными
14:57
Во Франции сорван теракт смертников: среди шахидов 16-летняя
14:28
Праздник революции в Иране: "Смерть США! Смерть Израилю!"  
14:15
У британцев вышли из строя все ядерные подлодки
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus