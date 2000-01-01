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Израильтянин-самоубийца арестован по пути в Газу | Фото: Israel Defense Forces/Flickr10.02 08:50   MIGnews.com

Израильтянин-самоубийца арестован по пути в Газу

Молодому израильтянину выдвинули обвинение в попытке незаконного пересечения границы с сектором Газа, чем он обременил израильских солдат и отвлек их от прямой обязанности - защиты государства.

Арестован 23-летний житель Реховота был 8 февраля, а обвинительное заключение было подано на следующий день. Согласно ему, мужчина шел в анклав с рюкзаком, наполненным одеждой, двумя ножами и наличными деньгами.

В 30 метрах от разделительного забора около мошава Натив ха-Асара его засекли пограничники и, опасаясь, что он будет схвачен ХАМАСом, задержали. На допросе нарушитель сознался, что его целью было не попасть на территорию сектора Газа, а чтобы солдаты открыли по нему огонь и убили. Его поместили в следственный изолятор на 10 дней и обязали пройти психиатрическую экспертизу.

"Мой клиент не должен находиться под арестом за решеткой. Он всего лишь мужчина, попавший в психически тяжелую ситуацию и, не приведи Господь, он не хотел нанести ущерб государственной безопасности", - говорит его адвокат Офра Сибони.
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