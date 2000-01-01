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Российская авиация ошибочно нанесла удар по турецким частям 10.02 08:09   MIGnews.com

Российская авиация ошибочно нанесла удар по турецким частям

ВКС России нанесли удар по зданию, в котором было расквартировано турецкое подразделение в районе сирийского города эль-Баб.

Российские летчики думали, что бомбят боевиков ISSI.

В результате бомбардировки убиты три турецких солдата, ранены 11. Раненные эвакуированы в госпитали на территории Турции.

Россия и Турция, поддерживающие враждующие стороны в сирийской гражданской войне, ан прошлой неделе начали совместные удары по эль-Баб, в котором на протяжении нескольких месяцев отчаянно обороняются боевики ISIS.

Ранее про-турецким сирийским боевика удалось захватить западную окраину эль-Баб. За последние два дня в боях за эль-Баба убиты 13 и ранены 36 турецких солдат.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлёкшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб. Условлено о наращивании координации по военной линии в ходе операций в Сирии против боевиков ИГИЛ и других экстремистских организаций.
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