Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Иране ликвидирована ячейка пособников ISIS | Фото: Thinkstock10.02 21:54   MIGnews.com

В Иране ликвидирована ячейка пособников ISIS

Иран заявил в пятницу, 10 февраля, что он ликвидировал террористическую ячейку, связанную с террористической группировкой "Исламское Государство", также известной как ISIS, недалеко от Тегерана, которая хотела "саботировать" митинги в честь годовщины Исламской революции 1979 года в стране, которая свергла поддерживаемого США шаха.

"Мы арестовали группу, связанную с Daesh... Они хотели саботировать и проводить сатанинские акты во время митингов в пятницу,10 февраля", - заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери, как сообщает информационное агентство ILNA.

Напомним, что 2 террориста-смертника взорвались в пятницу, 10 февраля, в восточной части иракского города Мосул около популярного ресторана, в результате чего погибли, по меньшей мере, 5 человек, и получили ранения более 10 человек, как сообщают иракские военные и медицинские чиновники.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:17
В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 дельфинов
21:22
Лавров раскрыл детали разговора Путина и Трампа
20:57
ЕС готовится защищать "европейские ценности"
20:16
Италия обвинила Россию в атаке на МИД
18:55
Турция: РФ знала о наших солдатах в районе авиаудара
18:21
Могерини: США полностью придерживаются сделки с Ираном
17:58
Путин готов встретиться с Трампом в Любляне
17:22
Боевики ISIS продолжают зверствовать в Мосуле
16:52
Пожар в метро Гонконга: 11 пострадавших
16:19
Асад отказался создавать зоны для беженцев в Сирии
15:21
Песков об инциденте в Сирии с турецкими военными
14:57
Во Франции сорван теракт смертников: среди шахидов 16-летняя
14:28
Праздник революции в Иране: "Смерть США! Смерть Израилю!"  
14:15
У британцев вышли из строя все ядерные подлодки
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus