10.02 21:54 MIGnews.com

В Иране ликвидирована ячейка пособников ISIS

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Иран заявил в пятницу, 10 февраля, что он ликвидировал террористическую ячейку, связанную с террористической группировкой "Исламское Государство", также известной как ISIS, недалеко от Тегерана, которая хотела "саботировать" митинги в честь годовщины Исламской революции 1979 года в стране, которая свергла поддерживаемого США шаха."Мы арестовали группу, связанную с Daesh... Они хотели саботировать и проводить сатанинские акты во время митингов в пятницу,10 февраля", - заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери, как сообщает информационное агентство ILNA.Напомним, что 2 террориста-смертника взорвались в пятницу, 10 февраля, в восточной части иракского города Мосул около популярного ресторана, в результате чего погибли, по меньшей мере, 5 человек, и получили ранения более 10 человек, как сообщают иракские военные и медицинские чиновники.