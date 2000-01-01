11.02 07:18 MIGnews.com

Командующего ВВС Литвы уволили за ремонт вертолетов в России

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Командующий военно-воздушными силами Литвы полковник Аудронис Навицкас уволен в запас за то, что решил отремонтировать вертолеты в России, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.Ведомство сообщает, что приказ об увольнении командующего подписано министром обороны Раймундасом Кароблисом.Причиной увольнения командующего ВВС страны стал тот факт, что ремонт двух вертолетов Ми-8 в России не согласуется с политическим курсом Совета по оборонным ресурсам и интересами нацбезопасности Литвы.Ведомство указало, что тем самым командующий ВВС, "возможно, нарушил дисциплинарный устав".Вертолеты Ми-8, о ремонте которых идет речь, используются Минобороны Литвы для поисково-спасательных операций.