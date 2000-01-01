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Боевики ISIS продолжают зверствовать в Мосуле 10.02 17:22   MIGnews.com

Боевики ISIS продолжают зверствовать в Мосуле

Два террориста-смертника взорвались в пятницу, 10 февраля, в восточной части иракского города Мосул около популярного ресторана, в результате чего погибли, по меньшей мере, 5 человек, и получили ранения более 10 человек, как сообщают иракские военные и медицинские чиновники.

Террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, которая по-прежнему твердо контролирует западный Мосул, более густонаселенную городскую местность, взяла на себя ответственность за эти нападения.

Напомним, что на прошлой неделе о зверствах боевиков в Мосуле также передало издание Daily Mail –двум мальчикам 10 и 12 лет боевики ISIS отрубили руки. Такое наказание последовало после того, как они отказались публично казнить двух пленников террористической группировки на глазах родных.
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