10.02 16:52 MIGnews.com

Пожар в метро Гонконга: 11 пострадавших

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Пожар вспыхнул в поезде на одной из самых оживленных станций метро Гонконга в час пик в пятницу, 10 февраля. В результате пожара получили ранения по меньшей мере, 11 человек, как сообщила полиция Reuters.Полиция подозревает, что мужчина поджег себя, как сообщает общественный вещатель RTHK. Пока не ясно, каковы были его мотивы. Отдел по борьбе с терроризмом развернул следственную группу на месте трагедии, отмечает RTHK.Два пассажира, которые находились внутри станции метро, сообщили журналистам Reuters, что они внезапно увидели много дыма. На данный момент личность поджегшего себя неизвестна. Детали инцидента уточняются.