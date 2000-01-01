10.02 14:57 MIGnews.com

Во Франции сорван теракт смертников: среди шахидов 16-летняя

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В результате антитеррористических рейдов французской полиции в городе Монпелье на юге страны были задержаны четверо подозреваемых в подготовке теракта. Среди предполагаемых террористов 16-летняя девушка и трое мужчин в возрасте 20, 26 и 33 лет.Как пишет "Би-би-си", французские власти полагают, что один из задержанных предположительно собирался стать смертником, организовав нападение в Париже.У задержанных были обнаружены взрывчатые вещества домашнего изготовления, а именно 70 граммов обладающего большой разрушительной силой трипероксида триацетона, ацетон, серная кислота и насыщенная кислородом вода.Аналогичная взрывчатка использовалась в ходе парижских атак 2015 года, она пошла на изготовление поясов смертников, в результате действий которых погибли 130 человек и более 350 были ранены.