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Во Франции сорван теракт смертников: среди шахидов 16-летняя | Фото: Thinkstock10.02 14:57   MIGnews.com

Во Франции сорван теракт смертников: среди шахидов 16-летняя

В результате антитеррористических рейдов французской полиции в городе Монпелье на юге страны были задержаны четверо подозреваемых в подготовке теракта. Среди предполагаемых террористов 16-летняя девушка и трое мужчин в возрасте 20, 26 и 33 лет.

Как пишет "Би-би-си", французские власти полагают, что один из задержанных предположительно собирался стать смертником, организовав нападение в Париже.

У задержанных были обнаружены взрывчатые вещества домашнего изготовления, а именно 70 граммов обладающего большой разрушительной силой трипероксида триацетона, ацетон, серная кислота и насыщенная кислородом вода.

Аналогичная взрывчатка использовалась в ходе парижских атак 2015 года, она пошла на изготовление поясов смертников, в результате действий которых погибли 130 человек и более 350 были ранены.
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