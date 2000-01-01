10.02 13:58 MIGnews.com

Израильтянин умер на пробежке

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Утром 10 февраля на севере Израиля погиб мужчина 50 лет, который во время пробежки по шоссе №4 сорвался с моста и упал на сельскохозяйственные угодья, прилегающие к мошаву Бейт-Хананья, недалеко от Биньямины.Прибывшим на место трагедии спасателям "Маген Давид Адом" не оставалось ничего иного, кроме как объявить израильтянина скончавшимся."Когда мы приехали на "скорой помощи" на сельскохозяйственный участок под мостом шоссе 4 возле мошава, мы обнаружили мужчину около 57 лет, который лежал, не дыша, без сознания и без пульса. У него были обнаружены множественные повреждения внутренних органов", - говорит представитель МДА Элиран Ехецкель."Мы провели медосмотр, чтобы определить дальнейшие спасательные действия, однако его травмы были слишком серьезными, нам не оставалось ничего иного, кроме как объявить о его смерти", - сказал фельдшер Халед Мурена.