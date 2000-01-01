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50-летний израильтянин умер на пробежке | Фото: Thinkstock10.02 13:58   MIGnews.com

Израильтянин умер на пробежке

Утром 10 февраля на севере Израиля погиб мужчина 50 лет, который во время пробежки по шоссе №4 сорвался с моста и упал на сельскохозяйственные угодья, прилегающие к мошаву Бейт-Хананья, недалеко от Биньямины.

Прибывшим на место трагедии спасателям "Маген Давид Адом" не оставалось ничего иного, кроме как объявить израильтянина скончавшимся.

"Когда мы приехали на "скорой помощи" на сельскохозяйственный участок под мостом шоссе 4 возле мошава, мы обнаружили мужчину около 57 лет, который лежал, не дыша, без сознания и без пульса. У него были обнаружены множественные повреждения внутренних органов", - говорит представитель МДА Элиран Ехецкель.

"Мы провели медосмотр, чтобы определить дальнейшие спасательные действия, однако его травмы были слишком серьезными, нам не оставалось ничего иного, кроме как объявить о его смерти", - сказал фельдшер Халед Мурена.
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