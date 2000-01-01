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YouTube 10.02 14:15   MIGnews.com

У британцев вышли из строя все ядерные подлодки

В Великобритании вышла из строя почти вся флотилия ударных многоцелевых атомных подводных лодок. Морские границы Соединенного Королевства она не защищает, сообщает РИА Новости. Как пишет в пятницу газета The Sun со ссылкой на источники в ВМС королевства, все семь ядерных подлодок, вооруженных крылатыми ракетами "Томагавк", в настоящий момент числятся в нерабочем состоянии".

По данным издания, пять подлодок HMS Triumph, Torbay, Artfu,l Talent, Trenchant находятся на ремонте после поломок, еще одна подлодка Ambush проходит ремонтное обслуживание после столкновения с танкером в районе Гибралтара в 2016 году. Лишь одна — Astute в настоящее время в море на ходовых испытаниях.

Однако до того как подлодка будет готова выполнять миссии командования, пройдут недели, отмечает издание. "Таким образом, впервые в истории английского флота ни одна из ударных подлодок не защищает наши моря".

По информации The Sun, отслеживать российские подлодки в Северной Атлантике и патрулировать важные торговые пути Королевский флот не в состоянии.

При этом газета сообщает, что другой класс тактических подводных лодок типа Vanguard, пока в рабочем состоянии. Таких подлодок, оснащенных баллистическими ракетами, в британском флоте всего четыре. Как стало известно из публикации, о ситуации с ударными подлодками премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не докладывали, так как командование опасалось ее реакции.
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