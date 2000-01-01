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Толпа линчевателей подожгла детоубийцу заживо 10.02 13:23   MIGnews.com

Толпа линчевателей пыталась сжечь детоубийцу заживо

Достаточно показательный инцидент произошел на этой неделе в бразильском городе Борба (в 151 км от столицы), около полутысячи жителей которого взяли штурмом полицейский участок и попытались учинить самосуд над женщиной, подозреваемой в убийстве ребенка и попытке убийства еще одного и четырех взрослых.



Как пишет Globo, группу линчевателей возглавили родственники погибшего 2-летнего мальчика. 7 февраля, на следующий день после пожара, они заявились к полицейскому участку, вытащили детоубийцу из камеры на улицу, бросили в огонь и начали избивать. Из-за народного гнева пострадали и полицейские автомобили, которые также сгорели.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как жертву "суда Линча" тащат по земле за волосы. Отбить ее у истязателей получилось только после при помощи прибывшего полицейского подкрепления.

Женщину, чье имя не разглашается, с ожогами конечностей доставили в местную больницу. Позже ее поместили в камеру заключения, однако на этот раз ее месторасположение засекретили.

По факту поджога проводится расследование.
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