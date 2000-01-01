10.02 11:59 MIGnews.com

Возможная причина авиаудара -действия турецкого командования

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Самолеты ВКС России действовали в плановом режиме при налете на Эль-Баб, в результате которого погибли турецкие солдаты. Возможной причиной случившегося стали действия турецкого командования, пишет Коммерсант со ссылкой на источники в органах военного управления России.Как сообщили источники, налет совершали опытные экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 М и Су-34, а также штурмовиков Су-25 СМ, которые ранее проводили совместные операции с турецкими ВВС. Цели для нанесения ударов были согласованы по линии генштабов России и Турции и командования авиационных группировок двух стран на основе космической и агентурной разведок.В результате около 8:40 по местному времени самолеты с авиабазы Хмеймим долетели до Эль-Баба и сбросили бомбы «без критических отклонений». Об ошибке стало известно уже после того, как экипажи вернулись на аэродром в провинции Латакия от турецкой стороны.Источники газеты предположили, что одной из причин случившегося могло стать незапланированное перемещение турецкой группировки в квадрат, заранее определенный для бомбардировки. Однако точно выяснить это можно будет только после совместно проведенного расследования.Напомним, в результате непреднамеренного удара ВКС России по позициям турецкой армии трое военнослужащих погибли, 18 получили ранения.Самолеты ВКС России действовали в плановом режиме при налете на Эль-Баб, в результате которого погибли турецкие солдаты. Возможной причиной случившегося стали действия турецкого командования, пишет Коммерсант со ссылкой на источники в органах военного управления России.Как сообщили источники, налет совершали опытные экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 М и Су-34, а также штурмовиков Су-25 СМ, которые ранее проводили совместные операции с турецкими ВВС. Цели для нанесения ударов были согласованы по линии генштабов России и Турции и командования авиационных группировок двух стран на основе космической и агентурной разведок.В результате около 8:40 по местному времени самолеты с авиабазы Хмеймим долетели до Эль-Баба и сбросили бомбы «без критических отклонений». Об ошибке стало известно уже после того, как экипажи вернулись на аэродром в провинции Латакия от турецкой стороны.Источники газеты предположили, что одной из причин случившегося могло стать незапланированное перемещение турецкой группировки в квадрат, заранее определенный для бомбардировки. Однако точно выяснить это можно будет только после совместно проведенного расследования.Напомним, в результате непреднамеренного удара ВКС России по позициям турецкой армии трое военнослужащих погибли, 18 получили ранения.