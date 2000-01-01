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В украинский Boeing было выпущено 2 ракеты, - CNN 10.01 09:44   MIGnews.com

В украинский Boeing было выпущено 2 ракеты, - CNN

Появились новые подробности о катастрофе украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ двумя ракетами российского производства.

Причиной трагедии стали две иранские ракеты, вероятно SA-15 российского производства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника, связанного с американской разведкой.

В США считают, что в самолет попали случайно, такую же позицию разделяют Канада и Австралия.


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