10.01 09:44 MIGnews.com
В украинский Boeing было выпущено 2 ракеты, - CNN
Появились новые подробности о катастрофе украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ двумя ракетами российского производства.
Причиной трагедии стали две иранские ракеты, вероятно SA-15 российского производства. Об этом сообщает CNN
со ссылкой на неназванного чиновника, связанного с американской разведкой.
В США считают, что в самолет попали случайно, такую же позицию разделяют
Канада и Австралия.
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