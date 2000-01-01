10.01 09:55 MIGnews.com

Монетка "на удачу" обошлась мужчине из Китая в $17,2 тысяч

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28-летний Лу Чао из Китая совершал свое первое путешествие на самолете и решил бросить монетку "на удачу" в двигатель самолета, что в дальнейшем ему обошлось в 17,2 тысяч долларов штрафа.Инцидент произошел еще в феврале 2019 года, но закрыли дело лишь в текущем.Известно, что перед полетом работники аэропорта заметили монеты возле самолета, после чего сразу же начали проверку и отменили полет. Из-за монетки "на удачу" всем пассажирам пришлось ожидать следующего рейса, а самого виновника ситуации задержали на 10 дней, обвинив в нарушении общественного порядка.В суде путешествующий заявил, что авиакомпания должна была предупредить о том, что бросать монеты в двигатель нельзя. Однако суд обязал Лу Чао заплатить авиакомпании Lucky Air 17,2 тыс. долларов компенсации.