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Крушение самолета МАУ: Россия встала на защиту Ирана | Фото:11.01 07:10   MIGnews.com

Крушение самолета МАУ: Россия встала на защиту Ирана

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встал на защиту Тегерана по поводу крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 10 января, передает ТАСС.

В частности, Рябков заявил, что для обвинений Ирана в причастности к трагедии якобы нет оснований.

"Нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы. Начинать некие игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями", – заявил он.

Таким образом Рябков прокомментировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которое поддержал президент США Дональд Трамп и британский премьер Борис Джонсон, что самолет мог быть сбит иранской ракетой.


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