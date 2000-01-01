Крушение самолета МАУ: Россия встала на защиту Ирана
Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встал на защиту Тегерана по поводу крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".
Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 10 января, передает ТАСС.
В частности, Рябков заявил, что для обвинений Ирана в причастности к трагедии якобы нет оснований.
"Нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы. Начинать некие игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями", – заявил он.
Таким образом Рябков прокомментировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которое поддержал президент США Дональд Трамп и британский премьер Борис Джонсон, что самолет мог быть сбит иранской ракетой.