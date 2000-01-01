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СБУ озвучила две версии крушения самолета МАУ | Фото:10.01 22:07   MIGnews.com

СБУ озвучила две версии крушения самолета МАУ

Служба безопасности Украины рассматривает две основные версии причины крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране – попадание ракеты и теракт.

Соответствующее заявление сделал глава СБУ Иван Баканов на заседании специальной рабочей группы.

"Версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. Речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы прорабатываются", – отметил он.

По словам Баканова, СБУ также отрабатывает версию с терактом. Тем не менее, выводов в Украине пока не делают.

"Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", – добавил глава СБУ.




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