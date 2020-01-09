Видео: в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль

В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль, которого называют одним из крупнейших в мире.
Очевидцы запечатлели этот момент на камеру и обнародовали в сети, передает Watchers.news.
Извержение сопровождалось взрывом и выбросом столба пепла. Это произошло в 12:31 по местному времени 9 января. В окрестностях из-за происшествия объявили желтый уровень опасности.
Уточняется, что лава была разбросана на расстояние 1 км от края кратера. По данным издания, было зафиксировано вулкано-тектоническое землетрясение.
Officials in Mexico issued an alert for the area around San Nicolás de los Ranchos and urged people to stay away after reports of tremors and explosions of ash and debris at the Popocatépetl volcano. https://t.co/phXrLxrxT8pic.twitter.com/VXe7JKmRRZ