Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Видео: в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль | Фото:11.01 05:36   MIGnews.com

Видео: в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль

В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль, которого называют одним из крупнейших в мире.

Очевидцы запечатлели этот момент на камеру и обнародовали в сети, передает Watchers.news.

Извержение сопровождалось взрывом и выбросом столба пепла. Это произошло в 12:31 по местному времени 9 января. В окрестностях из-за происшествия объявили желтый уровень опасности.



Уточняется, что лава была разбросана на расстояние 1 км от края кратера. По данным издания, было зафиксировано вулкано-тектоническое землетрясение.






Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:33
Оззи Осборн спел дуэтом с Элтоном Джоном  
03:12
Представлен новый трейлер фильма о Харли Квинн  
01:55
Исламисты убили 25 солдат в Нигере
23:34
Болгария: задержан министр из-за проблем с водоснабжением
22:31
Принц Гарри и Меган Маркл не останутся без денег
22:07
СБУ озвучила две версии крушения самолета МАУ
21:50
Опасное сближение корабля РФ с эсминцем США попало на видео  
21:30
Рафи Перец угодил в новый гомофобный скандал
21:09
Освободить Иерусалим? Ведущий затроллил иранского дипломата
20:48
В Иране отреагировали на новые американские санкции
20:33
Крушение Boeing: НАТО тоже подозревает Иран
20:15
Взрыв в одной из мечетей Пакистана: есть погибшие и раненые
19:40
Украине предоставили доступ к черным ящикам самолета МАУ
19:19
Санкции против Ирана: в США уточнили, кто под ударом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus