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Опасное сближение корабля РФ с эсминцем США попало на видео | Фото:10.01 21:50   MIGnews.com

Опасное сближение корабля РФ с эсминцем США попало на видео

В Аравийском море опасно сблизились российский разведывательный корабль "Иван Хурс" с эсминцем USS Farragut Военно-морских сил США.

Соответствующее видео обнародовал телеканал CNN в Twitter.

Эсминец выполнял задание в Аравийском море, когда российский корабль приблизился к нему в море. Уточняется, что американцы сделали предупреждение о риске столкновения, которое было проигнорировано российской стороной.

В частности, прозвучало пять коротких сигналов, обозначающих опасность. Американские моряки попросили российский корабль изменить курс в соответствии с международными нормами морского судоходства.

В Пентагоне назвали опасными маневры корабля РФ. В свою очередь, в Министерстве обороны России ответили, что никакого риска столкновения в море не было.

"Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место "опасном" сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности", – сказано в сообщении.

В российском ведомстве добавили, что конвенцией о международных правилах предупреждении столкновении судов в море 1972 года определено, если корабли идут пересекающимися курсами, то уступить дорогу должно то судно, которое имеет помеху справа.

"Таким образом, именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося впереди российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса", - добавили в Минобороны РФ.




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