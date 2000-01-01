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Украине предоставили доступ к черным ящикам самолета МАУ 10.01 19:40   MIGnews.com

Украине предоставили доступ к черным ящикам самолета МАУ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинским экспертам предоставили доступ к черным ящикам разбившегося в Иране самолета авиакомпании МАУ, и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта Тегерана.

"Они техническими средствами пытаются реконструировать самолет, чтобы понять, что с ним произошло. Мы получаем полное сотрудничество от иранской стороны. Иранская сторона помогает нам, мы получили доступ как к деталям самолета, так и к месту падения. Полиция обеспечивает безопасность этого места, хотя там изначально имели доступ местные, что затрудняло расследование", - сказал министр.

Также глава внешнеполитического ведомства добавил, что на место аварии из Украины прибыли около 50 специалистов.

"Сейчас наша команда получила доступ к черным ящикам и записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами. Вся эта информация пока анализируется, мы не исключаем ни одной версии", - резюмировал он.


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