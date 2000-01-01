10.01 20:33 MIGnews.com

Крушение Boeing: НАТО тоже подозревает Иран

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит причин для недоверия к сообщениям государств-союзников о ракетном ударе по авиалайнеру "Международных авиалиний Украины" в Иране.Такое заявление он сделал на экстренной встрече министров иностранных дел стран Евросоюза по ситуации на Ближнем Востоке.По словам Столтенберга, важно установить все факты катастрофы, для чего требуется тщательное и прозрачное расследование."Я призываю Иран в полной мере участвовать и сделать свой вклад. У нас нет причин не верить сообщениям, которые мы получили от разных союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранской ПВО. Именно поэтому мы нуждаемся в тщательном расследовании", – добавил он.