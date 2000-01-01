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Стало известно, кому могут передать черные ящики Boeing | Фото:10.01 18:15   MIGnews.com

Стало известно, кому могут передать черные ящики Boeing

Тегеран готов передать бортовые самописцы потерпевшего крушение лайнера "Международных авиалиний Украины" экспертам из Франции или Канады.

Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает CNN.

По его словам, у Ирана есть возможности для расшифровки черных ящиков, однако они якобы сильно повреждены.

"Украинские авиационные эксперты прибыли в Тегеран. Они начнут декодировать данные", – сказал Абедзаде.

Он добавил, что, если усилий Ирана и Украины будет недостаточно, Тегеран передаст черные ящики Франции или Канаде, у которых есть необходимые технологии.


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