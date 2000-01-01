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Судья из Петах-Тиквы обвинил ШАБАК в пытках подозреваемых | Фото:10.01 17:15   MIGnews.com

Судья из Петах-Тиквы обвинил ШАБАК в пытках подозреваемых

Судья мирового суда Петах-Тиквы Офир Китвей-Ривлин обвинил ШАБАК в нарушении прав человека при допросе двух несовершеннолетних, подозреваемых в терроре против евреев.

По его словам, сотрудники Службы общей безопасности пытали подозреваемых, лишая их сна ночью, передает издание Haaretz.

"Как я узнал из дела второго подозреваемого, его тоже допрашивали тем самым способом. Такая ситуация, при которой нарушается сон подозреваемого, и его допрашивают по ночам, неприемлема. Я не нашел оправдания этому оскорбительному поведению. В этих обстоятельствах, когда я обнаруживаю, что права подозреваемого нарушаются, невозможно избежать тщательного расследования соблюдения прав подозреваемого", – заявил Китвей-Ривлин.

Задержанные Яков Донат и Ариэль Дахари также пожаловались на насилие. Один из подозреваемых заявил, что следователи надели на него наручники "особенно болезненным образом". В ШАБАК уже ответили судье на обвинения.

"Права задержанных выполняются в соответствии с законом. Обвинения являются полностью необоснованными, и их единственная цель состоит в том, чтобы создать ложное впечатление и делегитимизировать работу ШАБАК. Допросы проводятся в соответствии с законом и находятся под пристальным контролем", – сказано в сообщении.


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