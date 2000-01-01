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Посол Ирана: данные о бульдозерах – полный абсурд | Фото:10.01 16:57   MIGnews.com

Посол Ирана: данные о бульдозерах – полный абсурд

Посол Ирана в Великобритании Хамид Бэйдинеджад опровергает информацию о том, что Тегеран при помощи бульдозеров зачищает место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Он назвал сообщения о том, что бульдозеры работают на месте крушения, "полным абсурдом". Посол также отрицает информацию о том, что авиалайнер был сбит иранской ракетой.

"Я не могу судить об этом, вы не можете судить, журналисты не могут судить. Никто не может судить. Министр иностранных дел или премьер-министр не могут делать выводы по этому вопросу", – добавил он.

Напомним, что ранее сразу несколько источников рассказали о зачистке бульдозерами места крушения самолета. В сети также показали фото.


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