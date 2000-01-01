10.01 16:57 MIGnews.com
Посол Ирана: данные о бульдозерах – полный абсурд
Посол Ирана в Великобритании Хамид Бэйдинеджад опровергает информацию о том, что Тегеран при помощи бульдозеров зачищает место крушения
самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".
Об этом сообщает телеканал Sky News
.
Он назвал сообщения о том, что бульдозеры работают на месте крушения, "полным абсурдом". Посол также отрицает информацию о том, что авиалайнер был сбит иранской ракетой.
"Я не могу судить об этом, вы не можете судить, журналисты не могут судить. Никто не может судить. Министр иностранных дел или премьер-министр не могут делать выводы по этому вопросу", – добавил он.
Напомним, что ранее сразу несколько источников рассказали о зачистке бульдозерами места крушения самолета. В сети также показали фото.
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