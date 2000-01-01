10.01 16:05 MIGnews.com
Нидерланды: украинский Boeing могла сбить ракета Ирана
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает вполне вероятным, что Boeing "Международных авиалиний Украины" сбила иранская ракета под Тегераном.
Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 10 января, по прибытии на экстренную встречу Совета Евросоюза в Брюсселе, передает Reuters
.
"Очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами", – заявил Блок.
На вопрос о том, следует ли применять санкции против Ирана, глава МИД ответил, что это зависит от реакции Тегерана на результаты независимого анализа.
Что примечательно, накануне похожее заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп.
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