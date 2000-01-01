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Нидерланды: украинский Boeing могла сбить ракета Ирана | Фото:10.01 16:05   MIGnews.com

Нидерланды: украинский Boeing могла сбить ракета Ирана

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает вполне вероятным, что Boeing "Международных авиалиний Украины" сбила иранская ракета под Тегераном.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 10 января, по прибытии на экстренную встречу Совета Евросоюза в Брюсселе, передает Reuters.

"Очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами", – заявил Блок.

На вопрос о том, следует ли применять санкции против Ирана, глава МИД ответил, что это зависит от реакции Тегерана на результаты независимого анализа.

Что примечательно, накануне похожее заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп.


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