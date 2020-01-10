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На базе ВВС США во Флориде открыли огонь | Фото:10.01 15:25   MIGnews.com

На базе ВВС США во Флориде произошла перестрелка

В пятницу, 10 января, неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВВС США "Макдилл" в штате Флорида.

Об этом сообщает издание Military Times со ссылкой на заявление властей. На данный момент, нет информации о жертвах или пострадавших.

"Местные власти в настоящее время разыскивают подозреваемого", – сказано в сообщении.

На военно-воздушной базе "Макдилл" размещено Командование специальных операций США, Центральное командование специальных операций и Центральное командование морских сил.


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