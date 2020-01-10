10.01 15:25 MIGnews.com
На базе ВВС США во Флориде произошла перестрелка
В пятницу, 10 января, неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВВС США "Макдилл" в штате Флорида.
Об этом сообщает издание Military Times
со ссылкой на заявление властей. На данный момент, нет информации о жертвах или пострадавших.
"Местные власти в настоящее время разыскивают подозреваемого", – сказано в сообщении.
На военно-воздушной базе "Макдилл" размещено Командование специальных операций США, Центральное командование специальных операций и Центральное командование морских сил.
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