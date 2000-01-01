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Болгария: задержан министр из-за проблем с водоснабжением 10.01 23:34   MIGnews.com

Болгария: задержан министр из-за проблем с водоснабжением

Болгарские власти задержали министра по вопросам окружающей среды и водных ресурсов из-за проблем с водоснабжением в западном городе Перник и вблизи него.

В прошлом месяце прокурор Красимира Минчева заявила, что своим бездействием Димов "не позаботился о надлежащем управлении имуществом", что, по ее словам, привело к "вреду здоровью человека", пишет RFE/RL.

Гнев людей в городе Перник с населением более 70 000 человек в 40 км к западу от Софии усилился с 18 ноября. Тогда городские власти ввели ограничения на воду из-за отсутствия водоснабжения с дамбы Студена.

Сначала воду предоставляли в течение 10 часов в день, но в последнее время жители имели доступ к воде только в течение семи часов в день. Ограничения, применяемые к еще одному города и шести близлежащим селам, должны действовать не более пяти месяцев.

Ограничение водоснабжения привело к протестам и призывам к отставке правительства на фоне сообщений о ненадлежащем управлении и должностных преступлениях со стороны местных чиновников.

Прокуратура сообщила, что главный прокурор Иван Гешев посетил Перник 9 января, чтобы скоординировать расследование.

"Собираются доказательства преступлений, совершенных чиновниками, которые привели к проблемам с водоснабжением в Пернике", - заявили в прокуратуре.


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