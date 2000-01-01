11.01 01:55 MIGnews.com

Исламисты убили 25 солдат в Нигере

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Исламистские боевики убили 25 солдат и ранили шестерых во время нападения на армейский пост в западном Нигере недалеко от его границы с Мали, говорится в сообщении правительства.Пока неясно, кто ответственен за нападение на пост в Чинагодраре, примерно в 209 км к северу от столицы Ниамея.Подобные рейды устраивали "Аль-Каида и "Исламское государство", чтобы заставить нигерийскую армию отступить от ее западной границы с Мали, где правительственный контроль практически исчез из-за роста джихадистов.Нападавшие приблизились к военному посту на мотоциклах и других транспортных средствах и встретили сопротивление со стороны армии и военно-воздушных сил, говорится в заявлении правительства. Шестьдесят три нападавших также были убиты во время рейда.