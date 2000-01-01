10.01 12:49 MIGnews.com

Расследование крушения Boeing займет один-два года

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В пятницу, 10 января, иранский чиновник заявил, что может пройти "один или два года", чтобы завершить расследование крушения украинского авиалайнера под Тегераном, где погибли все 176 пассажиров на борту.Чиновник также заявил, что загрузка черных ящиков, обнаруженных на месте крушения, может занять один или два месяца.Ранее на государственном телевидении были показаны кадры черных ящиков, предположительно в Организации гражданской авиации Ирана.Иран может при необходимости отправить их в Россию, Канаду, Францию или Украину, поскольку Тегеран заключил соглашения с этими странами, сказал чиновник на условиях анонимности.