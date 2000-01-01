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Сегодня Иран откроет черные ящики с самолета МАУ 10.01 14:40   MIGnews.com

Сегодня Иран откроет черные ящики с самолета МАУ

Иран заявил, что оценит сегодня состояние черных ящиков с самолета МАУ и если обнаружит повреждения, которые могут помешать проанализировать информацию, обратится за помощью к другим странам.

Глава отдела расследования чрезвычайных событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что украинская сторона дала согласие провести анализ черных ящиков сегодня.

Если Ирану не удастся убедиться, что проанализировать информацию можно внутри страны, он обратится за помощью к России, Франции, Канады или Украины, сказал иранский представитель.

Резайефар добавил, что эти 4 страны объявили о своей готовности загрузить информацию из черных ящиков. Но, по его словам, Иран прилагает все усилия, чтобы проанализировать данные, не вывозя ящики из страны, пишет CNN.

Он добавил, что у Ирана есть программное обеспечение и опыт для извлечения и загрузки информации, "но если мы почувствуем, что информация может быть повреждена, одна из четырех стран откроет "черные ящики".


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