10.01 12:02 MIGnews.com

Авиаудар Израиля по складу оружия в Сирии: 8 убитых

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В авиаударах Израиля по складу оружия на границе между Ираком и Сирией погибли восемь человек, заявила лондонская правозащитная групп.Согласно докладу Сирийской организации по правам человека, в результате авиаударов, совершенных, по сообщениям, израильскими ВВС за ночь, погибло восемь проиранских боевиков вблизи сирийско-иракской границы.Ливанская телекомпания "Аль-Майадин", которая связана с террористической организацией "Хизбалла", сообщила в четверг вечером, что Израиль нанес удар по складу оружия на границе между Ираком и Сирией в районе Аль-Букамал.В отчете SOHR говорится, что все восемь боевиков, убитых в результате авиаударов, были иностранными гражданами.В отчете утверждается, что целью была база группировки "Хашд аш-Шааби"."По меньшей мере восемь человек, не являющихся гражданами Сирии, были убиты в результате авиаудара", - сказали в SOHR. В отчете добавлено, что число погибших "вероятно возрастет из-за большого числа раненых, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии".