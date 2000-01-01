Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Иран пригласил США к расследованию крушения Boeing | Фото:10.01 11:32   MIGnews.com

Иран пригласил США к расследованию крушения Boeing

Национальное управление по транспортной безопасности США (NTSB) приняло приглашение Ирана для совместного расследования крушения украинского самолета в Тегеране.

В заявлении NTSB говорится, что Центр оперативного реагирования получил официальное уведомление от Ирана о крушении в среду, 8 января, Боинга 737-800, в результате которого погибли все 176 пассажиров на борту. "NTSB назначил аккредитованного представителя для расследования катастрофы", - сказали в агентстве. NTSB подтвердил, что примет участие в расследовании после того, как иранский чиновник сообщил Reuters о соглашении.

"NTSB ответил нашему главному следователю и объявил об аккредитованном представителе", - сказал Reuters Фархад Парвареш, представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации, входящей в состав ООН.

NTSB заявил, что "продолжает следить за ситуацией, связанной с аварией, и оценивать уровень своего участия в расследовании".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:49
Расследование крушения Boeing займет один-два года
12:40
В Boeing показали, как разрабатывали 737 MAX
12:34
Видео: в Тель-Авиве провалилась часть улицы Арлозоров  
12:02
Авиаудар Израиля по складу оружия в Сирии: 8 убитых
11:30
Austrian Airlines приостановила полеты в Тегеран
11:01
У Ирана появится ядерное оружие через 1-2 года
10:28
ЦАХАЛ снесет дома убийц израильских подростков
10:21
Австралия подтвердила версию, что самолет МАУ сбил Иран
10:10
Дуда о дне памяти жертв Холокоста: почему Иерусалим?
09:55
Монетка "на удачу" обошлась мужчине из Китая в $17,2 тысяч
09:49
Израиль выпустит сирийского шпиона из тюрьмы
09:44
В украинский Boeing было выпущено 2 ракеты, - CNN
09:30
Российский танкер столкнулся с судном у берегов Турции
09:11
Опрос: большинство израильтян против иммунитета Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus