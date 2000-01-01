10.01 11:32 MIGnews.com

Иран пригласил США к расследованию крушения Boeing

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Национальное управление по транспортной безопасности США (NTSB) приняло приглашение Ирана для совместного расследования крушения украинского самолета в Тегеране.В заявлении NTSB говорится, что Центр оперативного реагирования получил официальное уведомление от Ирана о крушении в среду, 8 января, Боинга 737-800, в результате которого погибли все 176 пассажиров на борту. "NTSB назначил аккредитованного представителя для расследования катастрофы", - сказали в агентстве. NTSB подтвердил, что примет участие в расследовании после того, как иранский чиновник сообщил Reuters о соглашении."NTSB ответил нашему главному следователю и объявил об аккредитованном представителе", - сказал Reuters Фархад Парвареш, представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации, входящей в состав ООН.NTSB заявил, что "продолжает следить за ситуацией, связанной с аварией, и оценивать уровень своего участия в расследовании".