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FT: Лондон подготовил списки лиц, которых накажет 10.01 13:16   MIGnews.com

FT: Лондон подготовил списки лиц, которых накажет

Великобритания готовится запустить собственный санкционный режим. Он начнет действовать после выхода из состава Евросоюза. В этом случае британская сторона получит возможность вводить меры более быстрее, не согласовывая их с 27 другими странами Евросоюза.

Санкции могут быть введены в отношении граждан России, а также Ливии, КНДР и Саудовской Аравии. Причина в предполагаемых нарушениях прав человека.

Отмечается, что Лондон таким образом хочет ответить на опасения по поводу того, что новая торговая политика страны может нарушать права человека. Глава британского МИД Доминик Рааб хочет использовать принятую в 2018 году "поправку Магнитского" к местному закону о санкциях. Она позволяет замораживать активы и вводить визовые ограничения для нарушителей прав человека, пишет Financial Times.

Уже в феврале или марте должны опубликовать подзаконные акты. Они будут включать список подпавших под санкции граждан, чьи активы на территории Соединенного Королевства заморозят.


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