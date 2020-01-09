В Boeing показали, как разрабатывали 737 MAX

Корпорация Boeing опубликовала свыше 100 страниц внутренней документации, касающейся разработки самолета 737 MAX.
Значительная часть документов касается сертификации симуляторов лайнера в 2017-2018 годах. Указывается, что копии документов были отправлены в Конгресс США, профильные комитеты которого занимаются расследованием двух авиакатастроф с участием этой модели самолета.
Как сообщает CNN со ссылкой на обнародованные материалы, публикация документов сопровождалась извинениями от Boeing за их содержание. В частности, в данных материалах сотрудники в вольной и зачастую нелестной форме отзывались о процессе разработки самолета. К примеру, один из сотрудников назвал разрабатывавших лайнер инженеров "клоунами", а их руководителей - "обезьянами".