10.01 09:26 MIGnews.com

Рейд американского спецназа в тылу ISIS

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американские силы специального назначения провели стремительный рейд в глубоком тылу Исламского Государства в сирийской провинции Дейр эз-Зур.Американское военное командование в Багдаде подтвердило факт совершения рейда, но не рассказало никаких подробностей.Умар Абу Лейла, директор портала Deir Ezzor 24 заявил, что четыре вертолета со спецназом приземлились между городами Ракка и Дейр эз-Зур, перехватили колонну с боевиками ISIS.В ходе боя были убиты 25 боевиков. Несколько человек взяты в плен. Информации о том, кто взят в плен нет.Абу Лейла заявил: “Очевидно, что эта операция была нацелена против важной фигуры”.