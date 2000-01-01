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Рейд американского спецназа в тылу ISIS 10.01 09:26   MIGnews.com

Рейд американского спецназа в тылу ISIS

Американские силы специального назначения провели стремительный рейд в глубоком тылу Исламского Государства в сирийской провинции Дейр эз-Зур.

Американское военное командование в Багдаде подтвердило факт совершения рейда, но не рассказало никаких подробностей.

Умар Абу Лейла, директор портала Deir Ezzor 24 заявил, что четыре вертолета со спецназом приземлились между городами Ракка и Дейр эз-Зур, перехватили колонну с боевиками ISIS.

В ходе боя были убиты 25 боевиков. Несколько человек взяты в плен. Информации о том, кто взят в плен нет.

Абу Лейла заявил: “Очевидно, что эта операция была нацелена против важной фигуры”.
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