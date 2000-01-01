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При взрывах у посольства РФ в Кабуле погибли 27 человек | Фото: Thinkstock10.01 18:10   MIGnews.com

При взрывах у посольства РФ в Кабуле погибли 27 человек

В результате двух взрывов рядом с российским посольством в Кабуле погибли не менее 27 человек, еще порядка 70 пострадали. Такие данные приводит телеканал "Аль-Джазира".

Как сообщает ТАСС, смертник привел в действие взрывное устройство возле правительственного здания на улице Дар-уль-Аман. Еще один взрыв прогремел на той же улице, где взлетел на воздух заминированный автомобиль.

По предварительным данным, мишенью атаки стали сотрудники афганского парламента: при взрыве погиб глава местной полиции.

Ответственность за двойной теракт взяли на себя боевики движения "Талибан".

Как позже информировал пресс-атташе диппредставительства РФ в Кабуле Алексей Косарев, российские дипломаты в результате взрывов в Афганистане не пострадали. "Связывать как-то случившееся с посольством нет смысла", — отметил дипломат.
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