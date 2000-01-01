10.01 17:43 MIGnews.com

При обрушении крыши в мечети Стамбула погибли три человека

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Число погибших при обрушении навеса у здания мечети в Стамбуле из-за сильного снегопада возросло до трех, еще десять человек получили ранения, сообщает газета Hurriyet.Ранее сообщалось, что в результате ЧП, которое произошло во время траурной церемонии, погиб один человек. Инцидент произошел в районе Атакей во время траурной церемонии. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасатели.Продолжавшийся с субботы до понедельника сильный снегопад в Стамбуле парализовал жизнь в мегаполисе. Уровень снега в некоторых районах достиг 130 см. В аэропортах города было отменено за три дня более 1,5 тыс. авиарейсов.Несмотря на прекращение снегопада во вторник, движение транспорта в Стамбуле до сих пор сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий.