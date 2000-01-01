10.01 15:44 MIGnews.com

В Белоруссии может появиться новая первая леди

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Белорусские СМИ опубликовали видео, которое заинтриговало не только граждан этой республики, но и многих в странах бывшего СССР. Дело в том, что президент страны Александр Лукашенко, который достаточно часто появляется в обществе, в том числе на официальных политических мероприятиях, с младшим сыном Николаем, давно не был замечен вместе с женщинами.На этих же кадрах телеканала "Беларусь 1", которые попали на YouTube, видно, что из автомобиля, на котором Лукашенко прибыл на рождественскую службу, вышла таинственная незнакомка в белом платке:Интернет-пользователи задаются вопросом: неужели у белорусов появилась, наконец, первая леди?