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скриншот с видео YouTube 10.01 15:44   MIGnews.com

В Белоруссии может появиться новая первая леди

Белорусские СМИ опубликовали видео, которое заинтриговало не только граждан этой республики, но и многих в странах бывшего СССР. Дело в том, что президент страны Александр Лукашенко, который достаточно часто появляется в обществе, в том числе на официальных политических мероприятиях, с младшим сыном Николаем, давно не был замечен вместе с женщинами.

На этих же кадрах телеканала "Беларусь 1", которые попали на YouTube, видно, что из автомобиля, на котором Лукашенко прибыл на рождественскую службу, вышла таинственная незнакомка в белом платке:



Интернет-пользователи задаются вопросом: неужели у белорусов появилась, наконец, первая леди?
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