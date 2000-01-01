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Разогнан нелегальный мигрантский рынок возле Холот 10.01 10:02   MIGnews.com

Разогнан нелегальный мигрантский рынок возле Холот

Израильская полиция и представители управления иммиграции разогнали стихийный мигрансткий рынок возле центра временного содержания Холот.

На рынке продавали алкогольные напитки и продукты.

Задержан 31 африканский мигрант, занимавшийся незаконной торговлей на рынке.

На рынке халатно использовались газовые баллоны, продукты хранились в неподходящих условиях. Полиция в ходе операции уничтожила большое количество мяса и алкоголя.
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