10.01 10:02 MIGnews.com

Разогнан нелегальный мигрантский рынок возле Холот

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Израильская полиция и представители управления иммиграции разогнали стихийный мигрансткий рынок возле центра временного содержания Холот.На рынке продавали алкогольные напитки и продукты.Задержан 31 африканский мигрант, занимавшийся незаконной торговлей на рынке.На рынке халатно использовались газовые баллоны, продукты хранились в неподходящих условиях. Полиция в ходе операции уничтожила большое количество мяса и алкоголя.