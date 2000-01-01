10.01 10:02 MIGnews.com
Разогнан нелегальный мигрантский рынок возле Холот
Израильская полиция и представители управления иммиграции разогнали стихийный мигрансткий рынок возле центра временного содержания Холот.
На рынке продавали алкогольные напитки и продукты.
Задержан 31 африканский мигрант, занимавшийся незаконной торговлей на рынке.
На рынке халатно использовались газовые баллоны, продукты хранились в неподходящих условиях. Полиция в ходе операции уничтожила большое количество мяса и алкоголя.
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