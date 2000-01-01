09.12 09:41 MIGnews.com

На севере Израиля перевернулся танк ЦАХАЛа

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В ходе учений на севере Израиля перевернулся танк.По данным первоначального расследования, танк сошел с направления, по которому ехал, соскользнул и перевернулся.Экипаж танка прекратил выполнение упражнения и сообщил о случившимся по радиосвязиВ результате происшествия никто не пострадал.Инцидент произошел в условиях ограниченной видимости. Экипаж ранее прошел инструктаж о действиях по предотвращению переворачивания танка.