09.12 09:41 MIGnews.com
На севере Израиля перевернулся танк ЦАХАЛа
В ходе учений на севере Израиля перевернулся танк.
По данным первоначального расследования, танк сошел с направления, по которому ехал, соскользнул и перевернулся.
Экипаж танка прекратил выполнение упражнения и сообщил о случившимся по радиосвязи
В результате происшествия никто не пострадал.
Инцидент произошел в условиях ограниченной видимости. Экипаж ранее прошел инструктаж о действиях по предотвращению переворачивания танка.
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