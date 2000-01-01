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Российские самолеты сорвали израильский удар по авиабазе Т4 09.12 06:41   MIGnews.com

Российские самолеты сорвали израильский удар по авиабазе Т4

Портал DEBKA распространил информацию о том, что 8 декабря российские боевые истребители, вылетевшие из международного аэропорта Дамаск сорвали израильскую атаку против авиабазы Т4 в провинции Хомс.

Израильский удар якобы должен был быть нанесен по иранским системам ПРО Бавар-373 (аналог С-300) только что доставленным на базу.

Ранее  DEBKA сообщила о доставке этих систем на базу.

Доставка систем Бавар-373 на базу Т4 также якобы была одной из тем разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента России Владимира Путина 6 декабря.


 


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