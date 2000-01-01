Извержение вулкана в Новой Зеландии: новые подробности
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии, из-за которого погибли пять человек, без вести пропавшими считаются восемь туристов.
По словам представителей полиции, нет совершенно никаких признаков того, что эти люди выжили.
"Сорок семь человек отправились на остров – теперь мы можем подтвердить, что пятеро умерли, 31 человек в настоящее время находится в больнице, еще восемь пропали без вести, а трое были выписаны из больницы", – рассказал сотрудник полиции Брюс Берд.
Как стало известно, среди пропавших есть туристы из Австралии, США, Великобритании, Китая и Малайзии.