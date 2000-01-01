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Извержение вулкана в Новой Зеландии: новые подробности | Фото:10.12 07:10   MIGnews.com

Извержение вулкана в Новой Зеландии: новые подробности

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии, из-за которого погибли пять человек, без вести пропавшими считаются восемь туристов.

По словам представителей полиции, нет совершенно никаких признаков того, что эти люди выжили.

"Сорок семь человек отправились на остров – теперь мы можем подтвердить, что пятеро умерли, 31 человек в настоящее время находится в больнице, еще восемь пропали без вести, а трое были выписаны из больницы", – рассказал сотрудник полиции Брюс Берд.

Как стало известно, среди пропавших есть туристы из Австралии, США, Великобритании, Китая и Малайзии.


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