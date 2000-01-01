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Охранник Нетаниягу ранен: что известно | Фото: AFP09.12 22:02   MIGnews.com

Охранник Нетаниягу ранен: что известно

Один из охранников премьер-министра Биньямина Нетаниягу был ранен в руку.

По данным "Аруц Шева", пуля пробила ладонь, а состояние мужчины оценивается, как легкое.

Пострадавшего доставили в медицинский центр Хиллеля Яффе в Хадере. Пресс-служба премьер-министра подтвердила, что охранник получил пулевое ранение.

"Охранник направлен в больницу, где получает медицинскую помощь. Будет проведено расследование. Ни премьер-министр, ни кто-либо из членов его семьи не присутствовали на месте происшествия", – сказано в сообщении.


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