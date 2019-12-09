09.12 21:08 MIGnews.com
ЧП с танком ЦАХАЛа: учения прекращены
Командующий Северным военным округом генерал-майор Амир Барам приказал приостановить все армейские учения.
Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.
Такой шаг был предпринят после инцидента с перевернувшимся танком. В частности, учения прекращены до завершения расследования.
Напомним, что по предварительной версии, танк сошел с направления
, по которому ехал, соскользнул и перевернулся 9 декабря. Экипаж прекратил выполнение упражнения и сообщил о случившимся по радиосвязи.
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