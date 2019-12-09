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ЧП с танком ЦАХАЛа: учения прекращены | Фото:09.12 21:08   MIGnews.com

ЧП с танком ЦАХАЛа: учения прекращены

Командующий Северным военным округом генерал-майор Амир Барам приказал приостановить все армейские учения.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Такой шаг был предпринят после инцидента с перевернувшимся танком. В частности, учения прекращены до завершения расследования.


Напомним, что по предварительной версии, танк сошел с направления, по которому ехал, соскользнул и перевернулся 9 декабря. Экипаж прекратил выполнение упражнения и сообщил о случившимся по радиосвязи.


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