Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ЧП с молнией: новая информация о состоянии военного | Фото:09.12 19:35   MIGnews.com

ЧП с молнией: новая информация о состоянии военного

Вечером, 9 декабря, военнослужащий, в которого ударила молния, пришел в сознание.

Об этом сообщили врачи больницы "Рамбам".

По словам медиков, состояние пострадавшего заметно улучшилось. Он пришел в сознание и начал дышать самостоятельно.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила, что юноша является военнослужащим срочной службы. ЧП с ударом молнии произошло во время учений по ориентированию на местности.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:02
Активистка пыталась прорваться на "нормандскую встречу"
19:49
Путин опоздал на "нормандский саммит"
19:14
В Иерусалиме изуродовали десятки арабских авто
19:03
Началась встреча "Нормандской четверки"
19:00
Чистые спортсмены РФ будут выступать под нейтральным флагом
18:42
Иорданцу дали 8 лет тюрьмы за заговор против Израиля
18:25
Нетаниягу-Ганцу и Лапиду: хватит нравоучений
18:12
На "нормандском саммите" обсудят формулу Штайнмайера
18:02
Зеленский встретится с Путиным после саммита
17:45
Перец: Либерман – расист
17:22
Ученые: курение может вызвать диабет у беременных
17:12
Хотите в Сибирь? S7 предлагает полеты Тель-Авив-Новосибирск
16:45
Эрдоган обвинил Израиль в истреблении палестинцев
16:32
ЦАХАЛ: раненный молнией юноша – солдат
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus