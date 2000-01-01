09.12 19:35 MIGnews.com
ЧП с молнией: новая информация о состоянии военного
Вечером, 9 декабря, военнослужащий, в которого ударила молния, пришел в сознание.
Об этом сообщили врачи больницы "Рамбам".
По словам медиков, состояние пострадавшего заметно улучшилось. Он пришел в сознание и начал дышать самостоятельно.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила
, что юноша является военнослужащим срочной службы. ЧП с ударом молнии произошло во время учений по ориентированию на местности.
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