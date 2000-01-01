09.12 18:42 MIGnews.com

Иорданцу дали 8 лет тюрьмы за заговор против Израиля

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Суд в Иордании приговорил мужчину к восьми годам тюрьмы за заговор с целью нападения на израильское посольство в Аммане в прошлом году.Согласно постановлению, 33-летний иорданец Халед Абу Райя "угрожал совершить теракты", передает The Times of Israel.В приговоре говорится, что мужчина планировал "открыть огонь по посольству и его сотрудникам, чтобы убить как можно больше израильтян".Предполагается, что заговор стал итогом перемещения посольства США из Тель-Авива в Иерусалим в мае 2018 года. Еще одним мотивом, по данным следствия, стала израильская блокада сектора Газа.Также суд приговорил иорданца Мунира Ибрагима к трем годам лишения свободы за планы проникнуть в Израиль и напасть на ЦАХАЛ.