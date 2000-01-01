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Иорданцу дали 8 лет тюрьмы за заговор против Израиля | Фото:09.12 18:42   MIGnews.com

Иорданцу дали 8 лет тюрьмы за заговор против Израиля

Суд в Иордании приговорил мужчину к восьми годам тюрьмы за заговор с целью нападения на израильское посольство в Аммане в прошлом году.

Согласно постановлению, 33-летний иорданец Халед Абу Райя "угрожал совершить теракты", передает The Times of Israel.

В приговоре говорится, что мужчина планировал "открыть огонь по посольству и его сотрудникам, чтобы убить как можно больше израильтян".

Предполагается, что заговор стал итогом перемещения посольства США из Тель-Авива в Иерусалим в мае 2018 года. Еще одним мотивом, по данным следствия, стала израильская блокада сектора Газа.

Также суд приговорил иорданца Мунира Ибрагима к трем годам лишения свободы за планы проникнуть в Израиль и напасть на ЦАХАЛ.


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