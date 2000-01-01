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В РФ усилена ядерная триада, - Шойгу 09.12 20:42   MIGnews.com

В РФ усилена ядерная триада, - Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что обновление парка дальней авиации, а также создание новых самолетов серьезно усилило воздушный компонент ядерной триады страны, пишет пресс-служба.

На селекторном совещании министр отметил, что в текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС серьезный объем работ по модернизации первой и второй очереди с "заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования".

В итоге, по словам Шойгу, в составе дальней авиации действует "запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков".

А еще глава Минобороны отметил, что требуется расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов и "роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах".


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