09.12 20:42 MIGnews.com

В РФ усилена ядерная триада, - Шойгу

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что обновление парка дальней авиации, а также создание новых самолетов серьезно усилило воздушный компонент ядерной триады страны, пишет пресс-служба.На селекторном совещании министр отметил, что в текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС серьезный объем работ по модернизации первой и второй очереди с "заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования".В итоге, по словам Шойгу, в составе дальней авиации действует "запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков".А еще глава Минобороны отметил, что требуется расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов и "роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах".