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В Британии взялись за утечку секретных данных 09.12 15:29   MIGnews.com

В Британии взялись за утечку секретных данных

Подразделение британских спецслужб по кибербезопасности расследует возможную хакерскую атаку, в результате которой в интернет попали секретные торговые документы Британии и США.

Помимо опасений, что Россия могла снова вмешаться в выборы, раскрытие секретных документов вызвало вопросы о безопасности дискуссий между Соединенными Штатами и одним из их ближайших союзников.

Британская оппозиционная Лейбористская партия получила документы, заявив, что согласно им, консерваторы премьер-министра Бориса Джонсона замышляли продать часть государственной Национальной службы здравоохранения (NHS) на торговых переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Джонсон неоднократно отрицал это утверждение, но не Трамп, пишет TheTimes.

Британский Национальный центр кибербезопасности помогает правительству расследовать, как документы попали в сеть. Там отказались комментировать расследование.

Сообщается, что есть явные признаки того, что за этим стоит нечто большее, чем халатность".

Известно, что документы были сначала размещены на сайте Reddit, а затем распространялись в интернете, очень напоминает кампанию дезинформации, раскрытую в начале этого года.

Reddit заявил в пятницу, что утечка был связана с предыдущей российской кампанией дезинформации.

Кремль, который говорит, что Запад охвачен антироссийской истерией, отрицает свое вмешательство.


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