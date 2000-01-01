Подразделение британских спецслужб по кибербезопасности расследует возможную хакерскую атаку, в результате которой в интернет попали секретные торговые документы Британии и США.
Помимо опасений, что Россия могла снова вмешаться в выборы, раскрытие секретных документов вызвало вопросы о безопасности дискуссий между Соединенными Штатами и одним из их ближайших союзников.
Британская оппозиционная Лейбористская партия получила документы, заявив, что согласно им, консерваторы премьер-министра Бориса Джонсона замышляли продать часть государственной Национальной службы здравоохранения (NHS) на торговых переговорах с президентом США Дональдом Трампом.
Джонсон неоднократно отрицал это утверждение, но не Трамп, пишет TheTimes.
Британский Национальный центр кибербезопасности помогает правительству расследовать, как документы попали в сеть. Там отказались комментировать расследование.
Сообщается, что есть явные признаки того, что за этим стоит нечто большее, чем халатность".
Известно, что документы были сначала размещены на сайте Reddit, а затем распространялись в интернете, очень напоминает кампанию дезинформации, раскрытую в начале этого года.
Reddit заявил в пятницу, что утечка был связана с предыдущей российской кампанией дезинформации.
Кремль, который говорит, что Запад охвачен антироссийской истерией, отрицает свое вмешательство.