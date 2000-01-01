Отец Фриске: Шепелев тратит наследство внука

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева Ксении Собчак, в котором телеведущий обвинил его в воровстве и нежелании видеть внука. По словам Копылова, Шепелев начал тратить деньги, являющиеся наследством Платона.
Как выяснилось, после смерти Жанны родители продали ее квартиру в Майами, выручив более 470 тысяч долларов. Владимир с женой Ольгой отказались от доли в пользу внука, поставив условие, что до его совершеннолетия деньги никто трогать не будет. Но недавно в распоряжении семьи певицы оказался отчет о списании Шепелевым средств со счета. Согласно полученным юристами документам, Дмитрий снял больше двух миллионов на оплату адвокатов в процессе против родственников Жанны, а также потратил почти 2,8 млн рублей на школьные нужды Платона, пишет СМИ.
"Шепелев обвиняет нас во всех смертных грехах, а сам растрачивает наследство Платона. За годовое обучение мальчика в нулевом классе он заплатил полтора миллиона рублей. Где вы видели такие школы, пусть даже элитные?", - возопил Копылов.