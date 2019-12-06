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Экоцид призвали признать международным преступлением 09.12 11:02   MIGnews.com

Экоцид призвали признать международным преступлением

Официальные представители Вануату и Мальдивских Островов призвали Международный уголовный суд рассматривать нанесение масштабного ущерба экологии как международное преступление, равносильное геноциду.
 
В ходе заседания Международного уголовного суда в Гааге посол Вануату Джон Лихт заявил, что суд должен рассмотреть поправку к устанавливающему правовую юрисдикцию суда Римскому статуту, которая "криминализировала бы действия, которые равносильны экоциду". Об этом сообщает портал Climate Liability News.

В настоящее время в предметную юрисдикцию Международного уголовного суд входят четыре вида преступлений: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии. Теперь, в случае принятия предложенной поправки к Римскому статуту, добавится пятый.

Полномочия суда распространяются на 122 страны мира, ратифицировавших Римский статут. В их число не входят США, Китай, Индия и Израиль.

Островное государство Вануату, которое является особенно уязвимым к подъему уровня мирового океана, на протяжении многих лет является сторонником климатической справедливости на международных форумах, но с 2015 года, когда ураган "Пэм", возросшая мощность которого обусловлена изменениями климата, практически опустошил остров, позиция Вануату стала более решительной.


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